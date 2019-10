29 ottobre 2019- 11:28 Migranti: Faraone (Iv), 'adesso basta, governo faccia sbarcare Ocean Viking'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "O il governo italiano, in accordo con quello maltese, fa sbarcare subito i 104 naufraghi, o chiederò di salire a bordo della #OceanViking come per la Sea Watch e la Diciotti per verificare le condizioni sanitarie dei migranti e dell’equipaggio. Adesso basta". Così Davide Faraone, di Italia viva sulla Ocean Viking da 11 giorni in mare.