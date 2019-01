26 gennaio 2019- 20:13 Migranti: Faraone-Miceli, 'Conte autorizzi sbarco, dimostri di non essere un 'pupo''

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Per una volta il premier Conte dimostri di non essere un pupo nelle mani di Salvini autorizzando immediatamente lo sbarco dei 47 migranti della Sea Watch 3". Lo dichiarano il senatore del Pd Davide Faraone, segretario dem in Sicilia, e il deputato Pd Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera, dinanzi allo stallo sulla situazione della Sea Watch 3."Mantenere quelle persone su quella nave - proseguono Faraone e Miceli - è un atto disumano che Conte ha il dovere morale e politico di interrompere immediatamente. E se il premier non dovesse avere un sussulto di umanità e orgoglio, gli chiediamo di provvedere, quantomeno, ad autorizzarci a salire su quella nave per verificare le condizioni dei migranti e dell'equipaggio. Controllare lo stato di salute delle persone a bordo è una nostra prerogativa funzionale che nessuno può negarci, e se il diniego dovesse continuare non esisteremo a denunciare lo stesso Conte all’Autorità Giudiziaria".