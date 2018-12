4 dicembre 2018- 12:56 Migranti: Fdi a Fico, calendarizzare Conte in aula su Global Compact

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Fratelli d’Italia scrive al presidente della Camera, Roberto Fico, e chiede la convocazione di una riunione dei presidenti di gruppo prima dell’inizio della discussione generale sulla legge di bilancio, per calendarizzare le comunicazioni del presidente del Consiglio sul Global Compact. Si legge in una nota di Fdi. "Durante l’ultima capigruppo – si legge nel testo della lettera firmata dal presidente del gruppo Fdi Camera, Francesco Lollobrigida – tutti i Presidenti delle opposizioni hanno unanimemente espresso la richiesta di ascoltare il Presidente del Consiglio Conte in Aula sui suoi convincimenti e sulle intenzioni del Governo rispetto al Global Compact for Migration. Successivamente, autorevoli leader dei partiti di maggioranza hanno manifestato pubblicamente analogo convincimento. Al temine della riunione, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, onorevole Fraccaro, ha garantito una risposta celere sulla disponibilità del Capo del Governo a presenziare". "Alla luce di quanto detto, ho ritenuto opportuno scriverLe – prosegue Lollobrigida – per sottolineare quanto riteniamo importante la calendarizzazione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio al fine di tutelare, con un indirizzo parlamentare chiaro, l’immagine internazionale della nostra Nazione che sul tema non è apparsa coerente. Richiedo pertanto la convocazione di una urgente Conferenza dei Capigruppo prima dell’inizio dell’esame della legge di Bilancio".