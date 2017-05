MIGRANTI: FDI, MILANO E LOMBARDIA PLAUDONO A 'TAGLIA-BUSINESS'

27 maggio 2017- 20:25

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - "Un provvedimento utile e necessario, che finalmente farà chiarezza e garantirà trasparenza". Fratelli d'Italia, attraverso Viviana Beccalossi, Ignazio La Russa e Carlo Fidanza commenta così, da Milano, l'annuncio di Giorgia Meloni in merito all'approvazione, da parte della Commissione Bilancio alla Camera, di un emendamento alla 'manovrina', che accoglie la proposta 'taglia-business' di Fratelli d'Italia in tema di immigrazione. In pratica, le cooperative che si occupano dell’accoglienza degli immigrati saranno obbligate a rendicontare come spendono ogni singolo euro che ricevono dallo Stato italiano. "Un argomento - spiega Beccalossi, assessore regionale e responsabile milanese del partito- che riguarda tutto il territorio nazionale, ma anche e soprattutto la Lombardia dove le cooperative che si dedicano a quello che è diventato un vero e proprio business sono sempre di più". "Da sempre - aggiunge - ci battiamo per cancellare zone grigie troppo spesso lontane da quello che dovrebbe essere l'unico obiettivo, ovvero aiutare i 'veri' e pochissimi profughi che scappano dalla guerra".