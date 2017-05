MIGRANTI: FDI, MILANO E LOMBARDIA PLAUDONO A 'TAGLIA-BUSINESS' (2)

27 maggio 2017- 20:25

(AdnKronos) - Ignazio La Russa plaude al risultato ottenuto e conferma "come l'impegno di Fratelli d'Italia abbia prodotto l'ennesimo importante risultato. Un punto fermo per contrastare le scellerate politiche migratorie di un Governo e di un centrosinistra che per troppo tempo ha fatto finta di non accorgersi di quanto sta accadendo in Italia. Una politica dello struzzo che oggi viene smascherata da Fratelli d'Italia". Soddisfazione anche da parte di Carlo Fidanza, responsabile nazionale degli Enti locali: "Ringraziamo i nostri parlamentari per l'ottimo risultato ottenuto a Roma. Grazie in particolare a Giorgia Meloni, che si è spesa personalmente in sede parlamentare, e a Giovanni Donzelli, nostro capogruppo in Toscana, che ha avviato la prima proposta di legge regionale 'taglia-business'". "Questa notizia - conclude - premia anche gli sforzi di chi, quotidianamente e a ogni livello, in tutta Italia, si impegna per contrastare l'azione di persone che, in maniera subdola e a volte illegale, vogliono lucrare sulla disperazione di povera gente".