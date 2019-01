29 gennaio 2019- 19:06 Migranti: Fedeli, 'anche al Senato ddl Pd chiede commissione inchiesta'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - “Quando nel solo mese di gennaio, nel mar Mediterraneo, nella culla della nostra civiltà, almeno 170 persone perdono la vita a seguito di naufragi, denunciare non basta. Per questo abbiamo depositato un ddl per chiedere l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta che indaghi cause di questi naufragi, ricostruisca le principali rotte, le modalità con cui operano i trafficanti e quelle con cui vengono gestite le operazioni di soccorso". Lo annuncia la senatrice del Pd Valeria Fedeli."Una commissione -aggiunge- che verifichi se vengono rispettare regole e convenzioni internazionali (ratificate anche dall’Italia), garantito il rispetto dei diritti umani, assicurato il principio fondamentale della salvaguardia della vita umana. Restare indifferenti di fronte ad appelli come quello lanciato dal giovane congolese ‘non siamo pesci’, non solo non è ammissibile da un punto di vista umano ed etico, ma è politicamente inaccettabile. A maggior ragione per un Paese come l’Italia fondato sui valori costituzionali della non discriminazione, della tutela dei diritti umani e dei minori. Non si gestisce il fenomeno migratorio chiudendo i porti o sequestrando le persone sulle imbarcazioni. Quella di Salvini e di tutto il governo gialloverde è solo propaganda sulla pelle dei più deboli. Ed è ora di dire basta!”.