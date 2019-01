26 gennaio 2019- 17:29 Migranti: Fedeli, 'sconfortante disumanità Salvini'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "È confortante apprendere che la Comunità Papa Giovanni XXIII si è resa nuovamente disponibile ad accogliere i 13 ragazzi minorenni, 8 dei quali non accompagnati, bloccati da 8 giorni sulla nave Sea Watch3” lo dichiara la senatrice dem Valeria Fedeli. “Ma resta lo sconcerto e la profonda indignazione per la disumanità con cui il ministro Salvini continua a gestire queste emergenze. Mentre i cittadini di Siracusa appendono lenzuoli alle finestre per chiedere di far sbarcare queste persone, il governo si ostina a violare regole e convenzioni internazionali e diritti, soprattutto dei minori, in un assurdo braccio di ferro con gli altri Stati. Non è così che l’Italia farà valere le sue ragioni. Prima si salvano le vite e poi si discute. Ma sempre continuando a restare umani”.