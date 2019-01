3 gennaio 2019- 11:44 Migranti: Fiano, inaccettabile che chi grida a scandalo ieri volesse disobbedienza

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Ora il problema di come comportarsi quando sei un pubblico ufficiale per di più amministratore di una città, non è un problema da poco, e capisco chi invita a non incitare al non rispetto delle leggi. Io personalmente e il Pd tutto abbiamo sollevato in Aula esattamente gli argomenti che oggi Orlando, Nardella, Pizzarotti e altri stanno sollevando sospendendo alcuni effetti della legge". Lo scrive su facebook il deputato del Pd Emanuele Fiano."Immagino deciderà la Consulta. La posizione dei sindaci -aggiunge- poggia su elementi seri di conflitto tra principi costituzionali. Inaccettabile che chi oggi grida allo scandalo ieri invitasse alla disobbedienza".