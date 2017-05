MIGRANTI: FIANO, NON SI USI SENTENZA CASSAZIONE COME CLAVA

15 maggio 2017- 18:07

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - “Speriamo che ora non sia usata come una clava dai vari Salvini! Perché la sentenza della Cassazione, che richiama gli immigrati che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale 'all'obbligo' di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso 'di stabilirsi', stabilisce un principio semplice e giusto. E si riferisce ad un caso singolo". Lo afferma Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Pd. "A noi -aggiunge- preoccupa la fanfara della xenofobia che userà una sentenza che difende un corretto uso del diritto di tutti come un’arma nei confronti di qualcuno”.