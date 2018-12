19 dicembre 2018- 12:31 Migranti: Fico, bisogna stare al tavolo del Global compact (2)

(AdnKronos) - "Innanzi tutto -ha affermato Fico- vorrei dargli un nome italiano: un patto globale per le migrazioni. Significa che siccome l'immigrazione è una problematica assolutamente globale, per forza dobbiamo sederci al tavolo insieme a tutti gli altri Paesi del mondo per affrontare la problematica dell'immigrazione. E quando ci sediamo al tavolo in un contesto così importante come quello dell'Organizzazione delle Nazioni unite, dove l'Italia ha dei rapporti fondamentali proprio con quei Paesi da dove partono soprattutto i migranti, è chiaro che in quel tavolo ci devi stare, in quel tavolo devi collaborare, in quel tavolo devi poter firmare un patto globale che regga anche culturalmente il fenomeno migratorio con un approccio globale. E' la posizione dell'Italia". "Credo che l'Italia si deve inserire in un meccanismo internazionale che sia sempre di dialogo e l'Onu è di fato una sede di dialogo e lì dobbiamo esserci sempre. E dico -ha concluso il presidente della Camera- che dobbiamo anche scostarci da una politica come quella di Trump".