11 dicembre 2018- 11:19 Migranti: finti matrimoni per permesso di soggiorno, 11 denunciati (2)

(AdnKronos) - Lo scopo era far ottenere ai migranti falsi sposi il permesso di soggiorno da utilizzare per spostarsi liberamente all’interno dell’Unione europea. A reclutare le donne consenzienti con cui organizzare i finti matrimoni era una coppia di coniugi di Campobello di Mazara, formata da un residente di origini tunisine e dalla moglie di origini campobellesi. Ovviamente i finti sposi, come accertato dalle indagini, benché conviventi sulla carta non avevano alcun tipo di rapporto, conducendo vite completamente separate. Per ripagare il 'servizio' i migranti hanno pagato 15.000 dinari tunisini (circa euro 5.000) oppure hanno assicurato la propria disponibilità a detenere e rivendere sigarette importate di contrabbando dalla Tunisia oppure si sono prestata a fare da scafisti.