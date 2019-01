3 gennaio 2019- 18:12 Migranti: Fioroni, decreto sbagliato ma leggi si rispettano

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Il decreto sicurezza è sbagliato, genera incertezze e riduce la nostra umanità. E' però una legge dello Stato che va rispettata e le istituzioni per prime devono avere a cuore il senso dello Stato ed il suo rispetto". Lo dichiara Beppe Fioroni. "E' assai pericoloso stimolare la disobbedienza e il non rispetto delle leggi che non ci piacciono o riteniamo sbagliate. La Costituzione consente vari strumenti per difendere e tutelare le nostre convinzioni senza creare precedenti che favoriscano quel populismo che cerca lo scontro ed il precedente per non rispettare le leggi e la carta costituzionale", conclude.