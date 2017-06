MIGRANTI: FONTANA (FI), DA MINNITI ENNESIMO ANNUNCIO NON RISPETTATO

29 giugno 2017- 14:53

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - “Secondo notizie di stampa, nella giornata di oggi a Schiavonea in provincia di Cosenza, a pochi chilometri da Corigliano Calabro, sbarcheranno 1.035 migranti dalla nave 'Aquarius', che batte bandiera di Gibilterra, mentre a Salerno, al molo Manfredi, scenderanno invece i 1.216 migranti salvati dalla nave Rio Segura, che batte bandiera spagnola. Eppure il ministro Minniti aveva ieri detto che avrebbe bloccato da subito i porti per le navi delle Ong battenti bandiera non italiana. Quello di ieri è l’ennesimo annuncio non rispettato". Lo afferma Gregorio Fontana, di Forza Italia, membro della commissione d'inchiesta sui migranti. "Ci auguriamo almeno -aggiunge l'esponente azzurro- che gli sbarcati giunti in queste ore nei porti italiani siano tutti identificati con il massimo rigore nelle procedure, perché peraltro nei luoghi di sbarco non sono presenti le strutture hotspot specializzate per l’identificazione che il governo si era impegnato ad attuare ma che invece sono rimasti in gran parte solo sulla carta”.