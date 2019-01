28 gennaio 2019- 22:06 **Migranti: Fontana, 'ho rimesso mandato ministro in mani Salvini'**

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Se ci dovesse essere l'autorizzazione" nei riguardi del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "non dovrebbe essere l'unico a essere posto sotto processo ma tutto il governo. Ho rimesso nelle mani di Salvini il mio mandato, perchè ritengo sia giusto consolidare la sua difesa, anche perchè penso ci sia da chiedersi se non ci sia in atto un tentativo per fermare il cambiamento voluto da una larga maggioranza di italiani". Lo dice il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, in un'intervista a 'Quarta Repubblica' su Retequattro. Un sì all'autorizzazione "non favorirebbe l'adempimento del contratto", aggiunge il ministro, che invita il Movimento 5 stelle ad una "riflessione seria".