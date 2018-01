MIGRANTI: FONTANA, IN LOMBARDIA SITUAZIONI INACCETTABILI

22 gennaio 2018- 11:37

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - “L’immigrazione è uno dei punti chiave del mio programma”. Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita al mercato di via Moretto da Brescia a Milano. “Girando ho visto situazioni veramente inaccettabili. Più giro per la Lombardia più mi rendo conto del fatto che bisogna riportare un po’ di regole in questo territorio”, conclude Fontana.