MIGRANTI: FONTANA, INORRIDITI DA PAROLE BONINO

16 gennaio 2018- 17:28

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - "La Bonino appoggia Gori. Gori è quello delle moschee e la Bonino è quella che a una tv araba ha dichiarato che da qui al 2025 ci servono oltre un milione e mezzo di immigrati l'anno. In 10 anni sono 16 milioni, il doppio degli abitanti dell'Austria, il quadruplo degli abitanti degli stati baltici. Una follia". Lo scrive il candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo facebook. "Detto da lei rimaniamo basiti. Anzi, ricordando il suo passato da fiera abortista, rimaniamo inorriditi".Fontana ricorda che si deve anche aggiungere "il piano di regolarizzare da subito 500.000 irregolari (si può dire clandestini forse?) già in Italia". "Noi diciamo 'no' - chiosa - al piano Gori-Bonino. La Bonino spiega poi che questo è necessario perché in Italia la demografia è bassa, ci sono pochi nati". Per Fontana "la soluzione non è l'immigrazione incontrollata ma politiche di aiuto alla natalità e sostegno ai nostri giovani che mettono su famiglia".