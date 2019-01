3 gennaio 2019- 16:23 **Migranti: Fontana, Orlando ai limiti dell'eversione**

Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Se il sindaco Orlando ritiene che basti un sindaco per far venir meno i sacrosanti passaggi democratici" affrontati nell'iter di approvazione del decreto sicurezza, "credo che non stia parlando da sindaco,ma stia parlando ai limiti dell'eversione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Sky Tg24 sul decreto sicurezza. "Se Orlando si comporta da sindaco -aggiunge Fontana- allora deve rispettare le regole che esistono in questo Paese democratico".