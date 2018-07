15 luglio 2018- 14:25 Migranti: fonti Chigi, da Italia no disponibilità su 'secondary movements'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - Da parte dell’Italia non è stata data alcuna disponibilità ad accettare i secondary movements provenienti dalla Germania, ovvero il ricollocamento dei migranti dai vari Stati Ue allo Stato in cui sono sbarcati. E' quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, alla luce della decisione della Germania di accettare 50 dei 450 migranti che sono su due navi militari al largo di Pozzallo."D’ora in poi - filtra da Chigi - si lavorerà in un’ottica europea multi livello capace di recepire i principi di condivisione e responsabilità reciproca così come prevedono le conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo".