30 gennaio 2019- 16:07 Migranti: fonti M5S, Giunta è lunga, decisione su voto dopo parole Salvini

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Il da farsi in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Diciotti "verrà deciso nei prossimi giorni, dopo aver ascoltato lo stesso Salvini in Giunta per le Immunità e dopo aver letto la memoria del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Danilo Toninelli, dove, nero su bianco, i tre si assumeranno le proprie responsabilità sulla vicenda". E' quanto riferiscono all'Adnkronos autorevoli fonti M5S, dopo la riunione di ieri tra lo stesso Di Maio e i membri 5 Stelle in Giunta. Da qui la conferma che nulla è ancora deciso dai membri grillini dell'organismo parlamentare chiamato a pronunciarsi sul caso.