30 gennaio 2019- 16:02 Migranti: fonti M5S, mai chiamati a legittimare azione governo davanti a giudici

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Salvare o no Matteo Salvini dal processo per il presunto sequestro della nave Diciotti di fine agosto? "È chiaro che se fosse stato corruzione o peculato lo avremmo mandato subito a processo. Ma si tratta di un'altra questione, e per di più senza precedenti: mai si è stati chiamati a legittimare un'azione di governo davanti ai giudici". Questo, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, il ragionamento dei senatori grillini in Giunta per le immunità portato avanti nella riunione di ieri con il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, che ha voluto incontrarli in tarda serata per un confronto dopo il cambio di rotta di Salvini sulla vicenda.