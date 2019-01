28 gennaio 2019- 10:25 Migranti: Forello (M5S) a Toninelli, 'Ti devi vergognare, hai cambiato pelle al movimento'

Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - "Hai, avete cambiato la pelle al Movimento; hai, avete rinnegato i principi di umanità e solidarietà che erano parte costitutiva dei 5 stelle". Così il consigliere comunale del M5S di Palermo Ugo Forello in risposto al post del ministro Danilo Toninelli dedicato alla Shoah. "Diversi anni fa, quando il Movimento poteva contare sull'appoggio di personalità di grande rilievo del nostro paese, come Dario Fò, Stefano Rodotà e Gino Strada, lo stesso Grillo affermava che: 'Il futuro non sarà migliore se ci difenderemo alzando steccati o prendendo impronte, ma se saremo capaci di integrazione e di condivisione. E' questo il vero progresso, non quello che ci fa diventare sempre più meschini, chiusi e impauriti' - dice Forello rivolgendosi al ministro delle Infrastrutture - È avvenuta una metamorfosi, ma molti di noi hanno non hanno perso la memoria e continuano un percorso di coerenza in cui al primo posto c'è e ci sarà sempre il rispetto della persona e la tutela dei diritti umani". E conclude, riferendosi al post sulla Shoah di Toninelli: "Oggi é la giornata della Memoria, ma molti fanno finta di nulla o pubblicano post di cui si dovrebbero solo vergognare".