25 gennaio 2019- 14:19 Migranti: Forello (M5S) critico con Di Maio, critiche sui social 'Ho sprecato il mio voto'

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Valanga di critiche sui social all'indirizzo di Ugo Forello, l'ex capogruppo del M5S al Consiglio comunale di Palermo, che oggi si è scagliato contro i ministri Di Maio e Tonineli sulla gestione dell'immigrazione. Giovanni scrive: "Ho sprecato un voto mio e della mia famiglia quasi due anni fa!". Mentre Roberto aggiunge su Facebook: "se il tuo pensiero è diventato troppo distante da quello del portavoce Luigi Di Maio , passa al PD o se non hai ambizioni politiche e di guadagnare stipendi interi torna a fare il lavoro che facevi prima. Saluti". Un altro Giovanni scrive: "Dovresti uscire dal movimento bellu priestu (molto presto ndr)". E Michelangelo: "Ugo ci hai rotto i gabasisi lascia il movimento e non rompere il cazzo . Mentre Gabriele scrive: "Di Maio sta volontariamente affossando il movimento in favore di Salvini e voi idioti state abboccando". Pi c'è Francesco: "Occuparsi di Palermo no?". E Giusi: "Sono stata bannata dalla pagina ed hanno cancellato i miei commenti, perché ho detto la verità "l'africa non ci entra tutta in Italia". Per concludere con Anna: " nostri figli costretti ad emigrare ed i cittadini ridotti in povertà".