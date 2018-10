6 ottobre 2018- 16:09 Migranti: Fratoianni, a Riace con la testa e con il cuore

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "I ritardi degli aerei da Fiumicino per la Calabria che si sono creati a causa del maltempo mi hanno impedito di giungere in tempo a Riace. A Riace però ci sono con la testa e con il cuore, e sono convinto che lì ci saranno migliaia di persone per testimoniare la solidarietà ad un sindaco come Mimmo Lucano che come abbiamo detto più volte in questi giorni e in questi anni, è una persona che andrebbe premiata e difesa, valorizzata la straordinaria esperienza di questo paese. Perchè non si può criminalizzare la solidarietà, non si può arrestare l'umanità". Lo afferma in un video su Facebook Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali.