28 gennaio 2019- 19:41 Migranti: Fratoianni, 'c'è Italia che non si arrende e continua ad indignarsi'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "La straordinaria partecipazione sotto la pioggia davanti a Montecitorio per 'Non siamo pesci' ci dice che c'è un'Italia che non si scoraggia, che non si arrende e continuerà a indignarsi. Spero che questa mobilitazione delle coscienze continui in tutto il Paese. Ieri eravamo in tre parlamentari a Siracusa. Oggi molto di più, questo è un bene, non me ne frega nulla su chi è arrivato prima o dopo. Dobbiamo avere tutti l'obiettivo di far sbarcare quegli esseri umani al più presto a Siracusa" Lo ha affermato nel corso del suo intervento in piazza Montecitorio il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali. "Dobbiamo renderci conto -ha aggiunto- che se oggi invece di avere un Salvini ministro, abbiamo un Salvini bullo e anche un po' buffone con lo slogan sui porti chiusi, è anche perchè questo Paese ha imboccato ben prima di lui una strada sbagliata sul salvataggio dei migranti, ha reso difficile la vita alle Ong, a fare accordi con le milizie libiche. Non si facciano più questi errori".