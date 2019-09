1 settembre 2019- 18:25 Migranti: Fratoianni, 'cosa aspetta Conte a far sbarcare Mare Jonio?'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Per il presidente del consiglio incaricato 'chi sbarca in Italia, sbarca in Europa'. Giusto. E allora cosa aspetta Conte a far finire lo spettacolo indecoroso di decine di esseri umani bloccati da giorni sulla nave Mare Jonio?”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.“Basta con le parole - conclude il parlamentare di Leu - ora in ossequio ai valori di umanità e in rispetto delle norme internazionali, servono i fatti".