10 dicembre 2018- 17:45 Migranti: Fratoianni, da Amnesty parole come pietre contro governo

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "'Gestione repressiva del fenomeno migratorio', 'erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo', 'retorica xenofoba nella politica', 'sgomberi forzati senza alternative', 'prosegue la fornitura di armi a paesi in guerra come Arabia Saudita'. Così Amnesty International nel suo rapporto annuale definisce la politica del nostro Paese sul fronte dei diritti umani. Parole pesanti come pietre sulla credibilità di un governo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali."Posso comprendere che ai leghisti importi poco o nulla. Sulla xenofobia hanno costruito la loro identità. E il M5S? Imbarazzo e balbettii. È una completa subalternità all’alleato. Insomma - conclude Fratoianni - sembra sempre più un governo di destra con il loro appoggio esterno".