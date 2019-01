22 gennaio 2019- 18:32 Migranti: Fratoianni, 'da Salvini spietata deportazione da Castelnuovo'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - “Oggi il ministro Salvini ordina una spietata deportazione di richiedenti asilo dal Cara di Castelnuovo di Porto e mette in mezzo alla strada centinaia di esseri umani". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali. “Oggi Salvini -aggiunge- continua a dire no alla richiesta della Sea Watch di un porto sicuro per i naufraghi salvati 4 giorni fa. Oggi Salvini continua a non pretendere dai suoi amici libici l’arresto dei trafficanti e degli scafisti che sono ben noti . Un governo -conclude Fratoianni- che getta nel disonore e nella vergogna un intero Paese”.