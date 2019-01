4 gennaio 2019- 16:56 Migranti: Fratoianni, decreto esercizio sadico di forza

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "A Salvini e Di Maio non frega nulla della sicurezza dei cittadini di questo Paese. Il loro decreto è solo un esercizio sadico di forza contro i più deboli che produrrà più irregolarità e meno sicurezza per tutti." Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali. "E il cinismo indecente -aggiunge- che si abbatte sulla vita di 49 migranti lasciati in mezzo al mare da giorni e giorni lo conferma in modo drammatico. Per questo dico grazie ai sindaci che hanno annunciato e messo in pratica la propria disobbedienza in nome della Costituzione della nostra Repubblica".