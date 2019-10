26 ottobre 2019- 15:13 Migranti: Fratoianni, 'dovere morale stracciare accordi con milizie libiche'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "L’intervista tv della giornalista de l’Espresso Mannocchi a Bija trafficante libico di esseri umani, che abbiamo visto ieri sera a Propaganda Live conferma con ancora più nettezza quanto avevamo capito dall’inchiesta di Nello Scavo su Avvenire: c’è un sistema di interessi nelle milizie libiche nella gestione disumana ed illegale dei lager per i migranti e la cattura successiva in mare degli stessi migranti". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. “E la cosa ancora più grave - prosegue il parlamentare di Leu - è che queste milizie e questi personaggi inquietanti hanno avuto e hanno rapporti ufficiali con apparati del nostro Stato. Vogliamo perciò che sia fatta chiarezza fino in fondo. E questo governo dovrà agire su questo fronte, con trasparenza e senza ambiguità. Infine questa vicenda rafforza la necessità e il dovere morale - conclude Fratoianni - che gli accordi con la Libia non siano rinnovati dall’Italia”.