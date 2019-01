19 gennaio 2019- 14:27 Migranti: Fratoianni, 'Italia e Ue vili e ipocriti con Libia'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - “Questa nuova terribile strage nel Mediterraneo ci dice quanto sia in grado di salvare vite la cosidetta Guardia costiera libica, ci dice quanto sia grande la viltà e l’ipocrisia dei governi dell’Italia e dei Paesi Ue". Lo afferma il segretario Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali. “Ora Salvini -aggiunge- potrà tranquillamente farsi un selfie sorridente in quello specchio di mare maledetto insieme a Serraj. Ma anche su di lui ricadrà per sempre la responsabilità di questi morti innocenti”.