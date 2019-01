26 gennaio 2019- 17:54 Migranti: Furfaro, 'Futura aderisce ad appello 'Non siamo pesci''

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Aderiamo con convinzione al manifesto-appello "Noi non siamo pesci", lanciato nelle scorse ore da Luigi Manconi e sottoscritto da tantissime personalità, sia politiche che civiche". Lo dichiara Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura."Per questo lunedì prossimo, alle 17, saremo in piazza Montecitorio. Per chiedere una commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo per chiedere un cambio di passo deciso con i rapporti con la Libia. E soprattutto", conclude Furfaro, "per chiedere che l'ignobile pantomima della chiusura dei porti - fatta per lucrare politicamente sulla pelle degli ultimi - finisca immediatamente. E che la SeaWatch3, con 47 persone a bordo da giorni e giorni, sia messa immediatamente in sicurezza".