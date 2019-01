4 gennaio 2019- 12:28 Migranti: Furfaro, Futura con i sindaci, no al dl sicurezza

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Sin dal primo momento siamo stati assolutamente contrari all'impianto del decreto sicurezza in quanto confliggente con principi cardine della Costituzione e pericoloso per la tenuta sociale dei comuni e delle città italiane". Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Rete Futura.“Accogliamo quindi positivamente le iniziative che in queste ore stanno intraprendendo tantissimi sindaci, da Palermo a Milano, di disobbedienza attiva. A differenza di Salvini, loro hanno a che fare ogni giorno con i problemi delle persone in carne ed ossa e sanno bene quanto questo decreto sia una follia di disumanità e una bomba dal punto di vista sociale. Per questo nelle prossime ore i nostri rappresentanti istituzionali si faranno promotori di ordini del giorno, in linea con la protesta dei sindaci, volti alla sospensione immediata del decreto nelle sue parti in aperto contrasto con il dettato costituzionale”, conclude l’esponente di Futura.