22 gennaio 2019- 16:52 Migranti: Furfaro, 'sgombero Castelnuovo di Porto scempio inaccettabile'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - “Quello che sta succedendo in queste ore a Castelnuovo di Porto (in provincia di Roma) è vergognoso ed inaccettabile”. Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura. “Oltre 300 persone stanno per essere deportate via da uno dei più grandi e migliori Cara del Paese. 30 questa mattina, 75 – a quanto si apprende – domani. Senza nessun motivo, senza alcuna logica e senza alcuna decenza – divisi per donne, uomini e bambini come nella peggior tradizione del novecento – saranno distribuiti a caso in altre Regioni”.“In tal modo si perderanno, tutti i percorsi di integrazione e scolastici avviati negli ultimi anni. Perché quelle persone vivono lì da anni e sono perfettamente integrate in quella comunità. Inoltre, come ricorda il Sindaco, in tal modo si perderanno almeno 107 posti di lavoro. Medici, psicologi, insegnanti e interpreti (tutti nostri connazionali) che andranno a casa. Altro che prima gli italiani -conclude Furfaro- questa è solo una immane barbarie, piena conseguenza del disumano decreto (in)sicurezza”.