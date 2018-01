MIGRANTI: FURLAN, GIUSTO APPELLO PAPA FRANCESCO

14 gennaio 2018- 16:15

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare: facciamo nostro l’appello giusto di Papa Francesco nella Giornata mondiale dei migranti. La Cisl e’ in prima linea per un’Europa della solidarieta’ e dell’inclusione per proteggere i tanti bambini profughi senza tutele ed assistenza “. Lo scrive su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando l’appello di Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale del migrante e rifugiato.