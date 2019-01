26 gennaio 2019- 12:12 Migranti: garante infanzia Palermo, 'aberrazione lasciare minori in mare' (2)

(AdnKronos) - Un'esperienza, quella che i minori a bordo della Sea Watch 3 stanno vivendo, che, secondo il garante per l'Infazia di Palermo, condizionerà il loro sviluppo. "E' imprevedibile come influirà sulla loro crescita - avverte -. Stiamo innescando anche un odio tra generazioni. Stiamo creando dei mostri e poi recuperarli costerà molto". Per D'Andrea il decreto Salvini va cambiato perché "non c'è umanità in quella norma". Né può esserci tutela a bordo di una nave. "La legge Zampa prevede che siano accolti in strutture idonee, che abbiano un tutore, che possano frequentare la scuola. A bordo non ci può essere assolutamente una tutela per loro". In ogni caso "concentrarsi sulle norme ci rende disumani, ci porta fuori strada. Stiamo perdendo il senso educativo dello sviluppo umano. I ragazzi hanno bisogno di esempi nella loro crescita. E quelli che noi stiamo fornendo loro non sono edificanti. Bene ha fatto la mia collega di Siracusa, io avrei agito nello stesso modo", conclude.