MIGRANTI: GARANTE NAZIONALE DETENUTI VISITA HOTSPOT DI LAMPEDUSA

22 gennaio 2018- 13:22

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Visita all'hotspot di Lampedusa domani per il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Un'iniziativa che rientra nel mandato istituzionale di monitoraggio e controllo affidato al garante ma è anche legata al recente suicidio di uno degli ospiti del centro, il cui cadavere è stato ritrovato in un casolare abbandonato poco distante la struttura di contrada Imbriacola. L'indomani, mercoledì 24 gennaio, Palma e il garante regionale della Sicilia dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, incontreranno la stampa a Palermo per fare il punto sulle "criticità dei centri di detenzione amministrativa per migranti esistenti in Italia e sulle operazioni di rimpatrio forzato sul piano della tutela dei diritti umani". L'appuntamento è per le 10 nell'ufficio del garante regionale in viale Regione siciliana 2246 a Palermo. Durante la conferenza stampa sarà presentato l’accordo di collaborazione fra il garante nazionale e il garante regionale della Sicilia sul monitoraggio dei rimpatri forzati.