MIGRANTI: GARDINI (FI), DALLE PAROLE SI PASSI AI FATTI PER FERMARE QUESTO FLUSSO

28 giugno 2017- 18:08

Padova, 28 giu. (AdnKronos) - "Dopo aver trasformato l'Italia in un enorme campo profughi, accogliendo in modo indiscriminato e indistinto migranti di tutto il mondo, il governo Gentiloni si è reso conto che la situazione è divenuta ormai insostenibile, riconoscendo di fatto quello che chiediamo da tempo sia a livello nazionale che europeo.". È quanto dichiarata Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, commentando l'ipotesi di blocco navale avanzata da fonti vicine all'esecutivo."Non era necessario arrivare a un tal punto di saturazione per fronteggiare un fenomeno considerato intollerabile dagli italiani e ora dalle parole si deve passare ai fatti: bisogna fermare questo flusso. L'Unione europea e la comunità internazionale tutta devono farsi carico di questa emergenza e non possono voltarsi dall'altra parte. Allo stesso modo il governo deve cambi realmente passo: il rischio sennò è che l'Italia in questa emergenza affoghi", conclude Gardini.