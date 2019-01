3 gennaio 2019- 11:43 Migranti: Gasparri, basta gara per sostenerli da sindaci e governo

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "È ora di finirla con questa gara a sostegno degli immigrati. Dei sindaci di sinistra, irresponsabili, vogliono deliberatamente violare le leggi. Vanno semplicemente rimossi. A cominciare da Leoluca Orlando. Chi preferisce gli stranieri agli italiani, e ne ha tanti disoccupati nella propria città, va semplicemente messo in condizione di non agire in violazione delle norme. E se ritengono che siano più importanti gli stranieri degli italiani, che se ne vadano lontano dall’Italia". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Ma questa gara -aggiunge- deve finire anche sul versante governativo. Se i sindaci alla Orlando o del Pd vogliono favorire gli stranieri rispetto agli italiani, il governo si appresta a staccare decine e decine di migliaia di assegni, almeno trecentomila, a favore degli immigrati. Il reddito di cittadinanza, come avevamo facilmente previsto, andrà anche a loro. Ed anzi, saranno gli stranieri a fare la parte del leone. Altro che ‘prima gli italiani’ o ‘pacchie finite’. Tra sindaci trasgressori e governo finanzia-immigrati, la festa continua. Alla faccia degli italiani. Tutto ciò è inaccettabile”.