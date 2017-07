MIGRANTI: GASPARRI, BENE ORBAN, CHIUDERE I NOSTRI PORTI

21 luglio 2017- 18:30

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Ha ragione Orban. Il premier ungherese dice chiaramente quello che sosteniamo da tempo e che ormai è vista da tanti come l'unica soluzione immediata e concreta per arginare un flusso di immigrati continuo e incontrollabile. Bisogna chiudere i nostri porti". Lo afferma Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato."Va bene risolvere la questione delle partenze dei clandestini direttamente in Libia, ma nel frattempo -aggiunge- servono azioni rapide. Orban ha parlato ancora una volta da vero leader del Ppe proponendo interventi di buon senso ma risolutivi al tempo stesso. Gentiloni ascolti chi dice parole di saggezza prima che sia troppo tardi".