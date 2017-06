MIGRANTI: GASPARRI, CITTADINANZA DEVE ESSERE CONQUISTA DOPO TEMPI OPPORTUNI

2 giugno 2017- 16:01

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "La legge sulla cittadinanza facile agli stranieri non deve essere approvata e non lo sarà. È una scelta sbagliata, che non risolve e anzi aggrava i problemi legati all'immigrazione. Insistere con questa proposta vuol dire non avere contatto con la realtà". Lo afferma Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato. "Nessuno -aggiunge- nega agli stranieri di diventare cittadini italiani, purché lo facciano al termine di un percorso che richiede i suoi tempi e le opportune verifiche. La cittadinanza deve essere una conquista. Quello che è accaduto negli altri Paesi europei, con terroristi fondamentalisti islamici cittadini europei solo da un punto di vista burocratico e non sotto il profilo della condivisione dei valori di democrazia e libertà, dovrebbe far riflettere tutti. E invece c'è chi ancora insiste con lo ius soli. Una scelta folle che continueremo in ogni modo a contrastare anche qualora dovesse sciaguratamente approdare nelle Aule di Senato e Camera".