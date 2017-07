MIGRANTI: GASPARRI, CONTRO TRATTA FERMARE ONG

30 luglio 2017- 16:27

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Per celebrare degnamente la giornata dell'Onu contro la tratta di esseri umani bisogna stroncare nel Mediterraneo le attività delle Ong che, recandosi nelle acque della Libia a prelevare i clandestini, incrementano i guadagni dei mercanti di schiavi che operano sul continente africano, alimentano una speculazione vergognosa e fanno crescere anche il numero delle morti". Lo afferma Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato. "Le Ong -aggiunge- si ammantano di ragioni umanitarie ma finiscono per aiutare i criminali ovunque, anche in Italia. Ricordiamo gli scandali del Cara di Mineo, di Isola Capo Rizzuto e di Roma, dove cooperative rosse e organizzazioni criminali di varia estrazione hanno speculato sulla disperazione degli immigrati mettendo le mani sui miliardi che vengono sperperati in Italia per l'accoglienza. Basta con le Ong per stroncare la tratta di persone".