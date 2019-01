24 gennaio 2019- 16:52 Migranti: Gasparri, 'da mercoledì richiesta su Salvini in Giunta'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - La richiesta di autorizzazione nei riguardi del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mercoledì prossimo verrà incardinata nella Giunta delle Immunità del Senato, che entro i trenta giorni previsti dal Regolamento conta di trasmettere il proprio parere all'Aula. Ad annunciarlo all'Adnkronos il presidente Maurizio Gasparri."Oggi abbiamo riunito l'Ufficio di presidenza al quale ho annunciato l'arrivo, avvenuto ieri sera, della richiesta nei riguardi di Salvini -spiega- e abbiamo fissato per mercoledì la seduta nella quale verrà incardinata la questione. Quindi procederemo con un calendario dei lavori, stabilendo un'eventuale audizione di Salvini. Abbiamo trenta giorni di tempo per prendere le decisioni da trasmettere all'Aula, si tratta di un termine non perentorio ma ordinatorio, contiamo di rispettarlo e naturalmente procederemo nel rispetto delle norme, delle leggi e delle prerogative di ciascuno".Quanto al relatore nulla di deciso, ma è presumibile che, rispettando la prassi prevista per casi di questo genere, sarà il presidente della Giunta, quindi Gasparri, a istruire la pratica.