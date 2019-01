5 gennaio 2019- 12:37 Migranti: Gasparri, governo lacerato e in confusione

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo un governo che discredita l’Italia. Alterna faccia feroce alla ripresa della politica degli sbarchi, in materia di immigrazione. Perché l’Italia dovrebbe sostituire Malta ed altri Paesi dopo aver accolto, per colpa dei governi a guida Pd, centinaia e centinaia di migliaia di stranieri?" Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Malta -aggiunge- faccia la propria parte, senza pretendere vantaggi dall’appartenenza alla Unione europea, sottraendosi a doveri nelle proprie acque territoriali o in quelle sottoposte alla sua vigilanza. Per quanto riguarda l’Italia, rischiamo una situazione di totale confusione con un governo lacerato su temi fondamentali come quelli della sicurezza. I sindaci di sinistra hanno assunto un atteggiamento intollerabile, ma il governo diviso e confuso non dà certezze ai cittadini. Occorrono serietà, coerenza e fermezza".