MIGRANTI: GASPARRI, MOAS SEMBRA PIù SPECTRE CHE ONG

4 maggio 2017- 16:46

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "L'audizione di Moas in commissione Difesa del Senato ha confermato tutti i peggiori sospetti nei confronti di questa organizzazione. Tra navi, droni e mezzi aerei Moas sembra più una specie di Spectre che un’Ong umanitaria. Sono più da manette che da premio Nobel". Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. "Ma la cosa importante -aggiunge- è che hanno confermato che gli sono arrivate direttive dalla Guardia costiera italiana per entrare nelle acque territoriali libiche. Insieme alle notizie che abbiamo appreso da Frontex, e cioè di organizzazioni presunte umanitarie che hanno inseguito in acque libiche motovedette libiche per prelevare clandestini e portarli in Italia, si sta chiarendo il quadro. C'è molto da capire sulla condotta della Guardia costiera. Aver detto a un'organizzazione come Moas di andare nelle acque libiche è veramente qualcosa che sconcerta. Moas appare quello che molti giornali hanno scritto. Un'organizzazione sfuggente, gestita da persone tutt'altro che trasparenti, dai bilanci inquietanti. Gente da investigare, quindi, per cui ci vorrebbero dieci, cento, mille Zuccaro". "E a tal riguardo -conclude Gasparri- farà bene il vicepresidente del Csm, Legnini, a fare marcia indietro, a dare sostegno al procuratore Zuccaro e a interrogarsi se qualche bavaglio vada messo ai vari Di Matteo che con la toga fanno comizi politici".