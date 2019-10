16 ottobre 2019- 11:09 Migranti: Gasparri, 'nonostante accordi Malta applica logica da pirati'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Altro che accordo di Malta. Sono stati fatti sbarcare in Italia 172 clandestini prelevati dalla Guardia di Finanza e della Guardia costiera italiana in acque Sar maltesi. Malta si è rifiutata di far approdare nei propri porti questi immigrati e le navi della Repubblica italiana hanno fatto rotta verso Lampedusa. Questi sono gli accordi di Malta di cui si vantava il governo Conte. Non solo non c'è nessuna ripartizione e nessuna collaborazione da parte degli altri Paesi europei, ma Malta continua a comportarsi secondo una logica da autentici pirati". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."I clandestini -aggiunge- sono nelle acque sottoposte al loro controllo, chiedono gli interventi degli italiani che portano gli immigrati a Lampedusa. Una vergogna totale. Inutile piangere sulle disgrazie del mare. Che si verificano perché il comportamento italiano sta incoraggiando l'attività dei trafficanti".