30 giugno 2019- 16:25 Migranti: Gasparri, 'pugno duro con equipaggio e fiancheggiatori'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “Sconcerta la solidarietà europea intorno a una autentica pirata quale la cosiddetta comandante della Sea Watch. Gli Stati esteri che interferiscono nella vita italiana vanno contestati duramente. Così come bisogna estendere le indagini a tutti coloro che hanno fiancheggiato un atto di pirateria e un tentato omicidio ai danni di militari italiani della Guardia di Finanza. Politici e non politici, parlamentari e non". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)."È una vergogna - prosegue l'azzurro - che abbiano partecipato degli esponenti del Parlamento all’aggressione alla Guardia di Finanza, a cui va la nostra convinta solidarietà. La Sea Watch va messa al bando. La magistratura non deve essere timida come in altre occasioni quando, dissequestrando la nave le ha consentito di riprendere la sua attività di fiancheggiamento della tratta di clandestini. La Sea Watch va smantellata definitivamente, l’intero equipaggio va messo in galera e lì deve rimanere. Deve essere processato con immediatezza con condanne che devono arrivare fino a 10 anni di detenzione".