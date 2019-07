3 luglio 2019- 12:42 Migranti: Gasparri, 'sconcertati da decisioni magistratura'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - “Puntuale e ineffabile l'Anm difende le decisioni del Gip di Agrigento. Avere liberato Carola Rackete è stata una scelta sconcertante. Si aggrediscono i militari italiani e la magistratura lascia correre. Del resto, abbiamo già ascoltato quale sia il degrado di questo pezzo di Stato attraverso la vicenda Csm-trojan. Si dirà, giustamente, che non tutti i magistrati sono come coloro che abbiamo visto impegnati nelle spartizioni notturne di posti, di nomine e di altro. Ma la verità è che la gente che fa scelte assurde prevale. Sia quando si tratta di fare le designazioni al Csm, sia quando si tratta di decidere su problemi di legalità interna e internazionale". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Sea Watch -aggiunge- fiancheggia i trafficanti di persone, la tolleranza nei confronti dei suoi esponenti diventa un sostegno oggettivo che indirettamente finisce per alimentare il traffico di perone. Se ragionassimo come certi magistrati dovremmo prefigurare un grande reato associativo che parte dalle coste della Libia e arriva alle Procure. Non lo facciamo e non lo faremo. Però siamo sconcertati di fronte a quanto è stato deciso e siamo solidali con chi cerca di garantire la sicurezza dei nostri porti in divisa e si vede calpestato non solo da queste pessime Ong ma anche da chi, con la toga, tra i pirati e i militari fa le scelte a cui abbiamo assistito in queste ore”.