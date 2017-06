MIGRANTI: GASPARRI, SERVE BLOCCO NAVALE

29 giugno 2017- 10:02

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Se il governo avesse seguito le indicazioni di Forza Italia o avesse almeno rispettato gli esiti dell'indagine conoscitiva della commissione Difesa del Senato sullo scandalo delle Ong, oggi non saremmo nelle condizioni drammatiche in cui si trova l'Italia. È troppo facile invocare mani tese quando si è sbagliato per anni. Va proclamato immediatamente lo stato di emergenza affinché sia il governo nazionale e non le amministrazioni locali a farsi carico della gestione immigrati sul territorio. Bisogna non solo chiudere i porti alle navi straniere, ma fare molto di più. Serve un blocco navale". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato."La politica della resa ai trafficanti di clandestini, le direttive sbagliate date alla Guardia costiera, il campo libero lasciato alle Ong -aggiunge- hanno prodotto questo disastro di sbarchi senza sosta. Mentre poi l'Italia viene invasa e spende miliardi e miliardi per i clandestini, si pensa di portare avanti la legge sullo ius soli. In questo modo si crea una spaccatura verticale nel Paese, si alimentano divisioni, si gestisce in modo irresponsabile sia la politica dell'integrazione che lo stesso ordine pubblico. È inutile tessere poi le lodi di questo o quel ministro perché le dimostrazioni di impotenza sono purtroppo generali".