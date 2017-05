MIGRANTI: GASPARRI, SITUAZIONE INTOLLERABILE, SEGUIRE LEZIONE USA

28 maggio 2017- 16:15

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Anche la Campania viene invasa dai clandestini. Sconcertante il comportamento di Medici senza frontiere che riesce a rovinare l'Italia perché anche il nostro Stato è senza frontiere, senza controlli e senza difese". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri."Migliaia e migliaia di stranieri, provenienti non da zone di guerra, vengono sbarcati in regioni -aggiunge- che hanno problemi occupazionali e di sviluppo gravissimi, ma che vedono dirottate ingenti risorse per chi non ha diritto a consumarle in Italia. Siamo a una situazione intollerabile. L'inutile G7 di Taormina, che ha visto il fallimento della politica terzomondista di Gentiloni, ha registrato un'inversione di rotta soltanto grazie a Trump, che ha parlato di frontiere sicure e di un diverso atteggiamento anche nel campo del commercio. È la lezione americana di bloccare e arginare i flussi migratori che deve scandire l'agenda internazionale. Ma perché -conclude Gasparri- quelli di Msf non si allungano fino a un porto della Francia per scaricare clandestini? Lì forse verrebbero presi a calci nel sedere".