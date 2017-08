MIGRANTI: GASPARRI, SU ONG FI AVEVA VISTO GIUSTO

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Il sequestro della nave Iuventa, della molto discutibile Ong tedesca Jugend Rettet, conferma che aveva ragione Forza Italia. Siamo stati noi a chiedere l'indagine conoscitiva della commissione Difesa del Senato che si è poi conclusa con il voto unanime sulla necessità di una regolamentazione delle attività delle Ong. Sulla base di queste decisioni di Palazzo Madama ha agito il governo. Ed oggi le Aule del Parlamento hanno approvato le risoluzioni di Forza Italia che chiedono 'atti concreti nei confronti delle Ong'". Lo sottolinea Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato. "L'inchiesta della magistratura siciliana -aggiunge- conferma che avevamo visto giusto. E del resto avevamo non a caso voluto ascoltare, nella commissione presieduta dal senatore Latorre, proprio i magistrati siciliani che sono impegnati in prima linea anche in questa battaglia. Sono organizzazioni che alimentano l'invasione d'Italia, che aiutano chi pratica la tratta delle persone. Sono organizzazioni che vanno messe al bando e non devono essere fatte più accostare ai nostri porti. Il sequestro della nave avvenuto oggi deve segnare un'inversione di tendenza. Dieci, 100, 1000 sequestri per porre fine all'invasione d'Italia da parte degli immigrati extracomunitari".